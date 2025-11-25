Губернатор Новосибирской области о Буцаеве: «Мы ошиблись – его стиль руководства не совсем современный, наверное. Сегодняшние игроки не восприняли требования»

Губернатор Новосибирской области о назначении Буцаева в «Сибирь»: мы ошиблись.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ошибкой назначение Вячеслава Буцаева в «Сибирь ».

Буцаев стал главным тренером новосибирской команды по ходу сезона. Он заменил Вадима Епанчинцева, но был уволен после серии из 13 поражений.

«Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков. Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера.

Да, наверное, с Буцаевым мы ошиблись, его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись.

Надеюсь, что команда переживет этот кризис и вернется как минимум к игре, которую мы наблюдали в конце прошлого сезона. Тогда все шансы зацепиться за восьмое место и выйти в плей-офф у клуба есть», – сказал Травников.

