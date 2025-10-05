0

Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»

Михаил Григоренко заявил, что ЦСКА для него более интересный соперник, чем СКА.

– Вы приезжали в Петербург, но не сыграли против СКА. Почему?

– У меня была травма.

– Было особое желание сыграть против бывшего клуба?

– Нет. Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА. Я воспитанник московского клуба и отыграл за них шесть лет в КХЛ.

В СКА я провел всего год и сейчас команда сильно изменилась, – сказал форвард «Трактора».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
