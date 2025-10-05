Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»
Михаил Григоренко заявил, что ЦСКА для него более интересный соперник, чем СКА.
– Вы приезжали в Петербург, но не сыграли против СКА. Почему?
– У меня была травма.
– Было особое желание сыграть против бывшего клуба?
– Нет. Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА. Я воспитанник московского клуба и отыграл за них шесть лет в КХЛ.
В СКА я провел всего год и сейчас команда сильно изменилась, – сказал форвард «Трактора».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
