Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»

Михаил Григоренко заявил, что ЦСКА для него более интересный соперник, чем СКА.

– Вы приезжали в Петербург, но не сыграли против СКА. Почему?

– У меня была травма.

– Было особое желание сыграть против бывшего клуба?

– Нет. Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА. Я воспитанник московского клуба и отыграл за них шесть лет в КХЛ .

В СКА я провел всего год и сейчас команда сильно изменилась, – сказал форвард «Трактора ».