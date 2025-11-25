Канцеров из «Металлурга», Сурин из «Локомотива» и Гамзин из ЦСКА – в топ-5 проспектов за пределами Северной Америки по версии Daily Faceoff
Роман Канцеров, Егор Сурин и Дмитрий Гамзин вошли в пятерку лучших проспектов, выступающих за пределами Северной Америки, по версии Daily Faceoff.
Список определяли по следующим критериям: задрафтованные клубами НХЛ хоккеисты не старше 22 лет, не более одного игрока на каждый клуб. Отмечается, что по последнему параметру в рейтинг не попал проспект «Чикаго» Антон Фрондель.
Полный список выглядит следующим образом:
Роман Канцеров («Металлург», КХЛ), нападающий – «Чикаго»;
Егор Сурин («Локомотив», КХЛ), нападающий – «Нэшвилл»;
Дмитрий Гамзин (ЦСКА, КХЛ), вратарь – «Айлендерс»;
Филип Эрикссон (чемпионат Швеции), нападающий – «Монреаль»;
Беньямин Раутиайнен (чемпионат Финляндии), нападающий – «Тампа».
