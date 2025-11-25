Канцеров из «Металлурга», Сурин из «Локомотива» и Гамзин из ЦСКА – в топ-5 проспектов за пределами Северной Америки по версии Daily Faceoff

Канцеров, Сурин и Гамзин вошли в топ-5 игроков за пределами Северной Америки.

Роман Канцеров , Егор Сурин и Дмитрий Гамзин вошли в пятерку лучших проспектов, выступающих за пределами Северной Америки, по версии Daily Faceoff.

Список определяли по следующим критериям: задрафтованные клубами НХЛ хоккеисты не старше 22 лет, не более одного игрока на каждый клуб. Отмечается, что по последнему параметру в рейтинг не попал проспект «Чикаго» Антон Фрондель.

Полный список выглядит следующим образом:

Роман Канцеров («Металлург », КХЛ), нападающий – «Чикаго»;

Егор Сурин («Локомотив », КХЛ), нападающий – «Нэшвилл»;

Дмитрий Гамзин (ЦСКА , КХЛ), вратарь – «Айлендерс»;

Филип Эрикссон (чемпионат Швеции), нападающий – «Монреаль»;

Беньямин Раутиайнен (чемпионат Финляндии), нападающий – «Тампа».

