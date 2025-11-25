Андрей Коваленко об уходе Рябыкина из «Локомотива»: «Удивляет, что Хартли не защитил помощника. Североамериканцы – люди бизнеса, человеческие понятия для них на втором плане»

Андрей Коваленко: североамериканцы – люди бизнеса, главное – финансы.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал увольнение Дмитрия Рябыкина из «Локомотива».

Помощник главного тренера Боба Хартли покинул клуб 17 ноября.

– Отлично знаю Дмитрия Рябыкина, выступал с ним и в сборной России, и в «Авангарде». Это лидер раздевалки, капитан, который никогда на «черное» не скажет «белое». Это же отличает его и в новой роли, у него, кстати, именно тренерский, сильный характер.

Догадываюсь, что произошло в «Локомотиве », увы, это наши реалии. Но меня удивляет позиция Боба Хартли , который или не смог, или не захотел защитить своего первого помощника.

– Как думаете, почему?

– Североамериканцы – прежде всего люди бизнеса. Для большинства из них главный показатель – финансы, а человеческие отношения и понятия, к сожалению, – на втором плане, – сказал Коваленко.

Рябыкин уволен из «Локомотива» – он помогал в штабе Хартли. Тренер сказал: «Причины не объяснили. Я отвечал за большинство – это что-то новое для меня»