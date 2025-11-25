Чикран из «Вашингтона» набрал очки в 8-м матче подряд – самая длинная серия для защитников в этом сезоне НХЛ. У него 8+13 за 23 игры в сезоне
Джейкоб Чикран набрал очки в восьмом матче НХЛ подряд.
Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (5:1).
Он продлил результативную серию до 8 матчей. Это наибольший показатель для защитников в этом сезоне НХЛ.
В текущей регулярке Чикран набрал 21 (8+13) очко за 23 игры при полезности «плюс 13». Его средняя годовая зарплата – 9 млн долларов.
Овечкин в матче против «Коламбуса»: голевой пас Карлсону, 1 бросок, 2 блока и «+1» за 17:35. У него 10+11 в 23 играх в сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости