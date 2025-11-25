  • Спортс
Ковалев об увольнении из «Спартака»: «Команда стала забивать по 200 голов за регулярку, игроки меня благодарят. Мне достаточно этого»

Алексей Ковалев прокомментировал увольнение из «Спартака».

Бывший тренер «Спартака» Алексей Ковалев прокомментировал увольнение из московского клуба. Он был помощником Алексея Жамнова и отвечал за нападающих и большинство.

– При вас клуб шел на седьмом месте в лиге по забитым голам (88). При этом «Спартак» остался без топ-звена, когда Николай Голдобин был обменян, а Иван Морозов выбыл на два месяца из-за допинга. По большинству клуб поднялся с прошлогоднего 13-го места (18,0%) на третье (26,2%). Как вам это удалось?

– Мой талант.

– Не поспоришь.

– Если у тебя есть понимание игроков, то ты всегда сможешь выжать результат даже в тяжелых ситуациях, когда команда не очень хорошо играет. Когда я пришел в клуб, мы стали забивать по 200 голов за чемпионат. Раньше со «Спартаком» этого никогда не случалось. Сами проверьте статистику.

– Смотрю… Сезон-2023/24 с вами – «Спартак» лучший в лиге по голам (233), сезон-2024/25 – третье место (221), этот сезон – седьмое (88), и по графику клуб идет на 206 голов. Лучшим результатом до вас были 178 шайб за чемпионат. Да, все так.

– И я об этом. Думаю, даже эта статистика показывает мою работу. Мне игроки пишут и благодарят за то, что я им дал, и как им легче стало играть. Мне достаточно этого.

Я делаю свою работу по максимуму, вижу свой результат – и его видят все. Все остальное я уже не могу контролировать, – сказал Ковалев.

Плющев об уходе Ковалева и Кравчука из «Спартака»: «Сложно объяснить, чем руководствовался клуб. За результаты и подготовку команды ответственность всегда несет главный тренер»

