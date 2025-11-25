Ковалев об увольнении из «Спартака»: «Команда стала забивать по 200 голов за регулярку, игроки меня благодарят. Мне достаточно этого»

Алексей Ковалев прокомментировал увольнение из «Спартака».

Бывший тренер «Спартака » Алексей Ковалев прокомментировал увольнение из московского клуба. Он был помощником Алексея Жамнова и отвечал за нападающих и большинство.

– При вас клуб шел на седьмом месте в лиге по забитым голам (88). При этом «Спартак» остался без топ-звена, когда Николай Голдобин был обменян, а Иван Морозов выбыл на два месяца из-за допинга. По большинству клуб поднялся с прошлогоднего 13-го места (18,0%) на третье (26,2%). Как вам это удалось?

– Мой талант.

– Не поспоришь.

– Если у тебя есть понимание игроков, то ты всегда сможешь выжать результат даже в тяжелых ситуациях, когда команда не очень хорошо играет. Когда я пришел в клуб, мы стали забивать по 200 голов за чемпионат. Раньше со «Спартаком» этого никогда не случалось. Сами проверьте статистику.

– Смотрю… Сезон-2023/24 с вами – «Спартак» лучший в лиге по голам (233), сезон-2024/25 – третье место (221), этот сезон – седьмое (88), и по графику клуб идет на 206 голов. Лучшим результатом до вас были 178 шайб за чемпионат. Да, все так.

– И я об этом. Думаю, даже эта статистика показывает мою работу. Мне игроки пишут и благодарят за то, что я им дал, и как им легче стало играть. Мне достаточно этого.

Я делаю свою работу по максимуму, вижу свой результат – и его видят все. Все остальное я уже не могу контролировать, – сказал Ковалев .

Плющев об уходе Ковалева и Кравчука из «Спартака»: «Сложно объяснить, чем руководствовался клуб. За результаты и подготовку команды ответственность всегда несет главный тренер»