Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, давать больше, чем ягоду и малину»

Максим Рыбин призвал не увольнять Игоря Ларионова из СКА.

Ранее появилась информация , что главный тренер может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

– Я думаю, это вброс. Увольнять его не нужно. Команда формируется. Она может быть играет не так, как хотели бы руководители, но она пока строится.

– То есть у СКА еще есть шансы проявить себя?

– Впереди матчи с «Локомотивом» и «Автомобилистом» – тоже серьезные соперники, с которыми придется пободаться. Но здесь уже, наверное, нужно давать больше, чем, скажем, ягоду и малину. Болельщики все-таки хотят увидеть результат, – сказал бывший форвард СКА.

Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я больше не могу»