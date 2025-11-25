Вратарь «Питтсбурга» Мурашов о Стокгольме: «Нам сказали гулять поаккуратнее, когда темно. В арт-галерее были иконы из России – я сходил, было интересно»
Голкипер «Питтсбурга» Сергей Мурашов поделился мнением о вынесенных матчах НХЛ в Стокгольме. «Пингвинс» провели две встречи с «Нэшвиллом».
– Чем вы живете вне хоккея? Как проводишь свободное время?
– В Стокгольме можно пойти погулять.
– Единственное, что в три часа уже темно.
– Да. Нас еще предупредили – поаккуратнее, когда темно.
– Мне кажется, в Стокгольме безопасно.
– Не знаю. Нам сказали быть поаккуратнее. Но да, в центре можно гулять.
Здесь арт-галерея рядом, буквально две минуты от нашего отеля. Я туда сходил. Там была секция с иконами, и они все были из России. Одна – из Ярославля. Это было интересно, – сказал Мурашов.
Мурашов о Флери: «Перед выходом на лед заходит в зал в экипировке и спрашивает: «Что сделать, чтобы размяться?» Сделал несколько отжиманий, подтягиваний – и сыграл период на ноль»