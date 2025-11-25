Вратарь «Питтсбурга» Мурашов о Стокгольме: «Нам сказали гулять поаккуратнее, когда темно. В арт-галерее были иконы из России – я сходил, было интересно»

Сергей Мурашов о Стокгольме: сказали гулять поаккуратнее, когда темно.

Голкипер «Питтсбурга » Сергей Мурашов поделился мнением о вынесенных матчах НХЛ в Стокгольме. «Пингвинс» провели две встречи с «Нэшвиллом».

– Чем вы живете вне хоккея? Как проводишь свободное время?

– В Стокгольме можно пойти погулять.

– Единственное, что в три часа уже темно.

– Да. Нас еще предупредили – поаккуратнее, когда темно.

– Мне кажется, в Стокгольме безопасно.

– Не знаю. Нам сказали быть поаккуратнее. Но да, в центре можно гулять.

Здесь арт-галерея рядом, буквально две минуты от нашего отеля. Я туда сходил. Там была секция с иконами, и они все были из России. Одна – из Ярославля. Это было интересно, – сказал Мурашов.

