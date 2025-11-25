«Ванкувер» рассмотрит обмен нескольких опытных игроков. Хьюз и Гронек не входят в их число (Эллиотт Фридман)

«Ванкувер» рассмотрит обмен нескольких опытных игроков.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на несколько источников, «Ванкувер » дал понять, что готов рассматривать предложения по обмену опытных игроков.

Отмечается, что защитники Куинн Хьюз и Филип Гронек не входят в число игроков, доступных для обмена.

По данным Фридмана, клуб не планирует уходить в перестройку и хочет совершить одну-две сделки по игрокам, имеющим долгосрочные соглашения. Все хоккеисты с истекающими контрактами также доступны для переговоров.

В текущем сезоне «Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 20 очков за 23 игры. Команда отстает на 7 очков от зоны уайлд-кард.