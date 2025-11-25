«Ванкувер» рассмотрит обмен нескольких опытных игроков. Хьюз и Гронек не входят в их число (Эллиотт Фридман)
«Ванкувер» рассмотрит обмен нескольких опытных игроков.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на несколько источников, «Ванкувер» дал понять, что готов рассматривать предложения по обмену опытных игроков.
Отмечается, что защитники Куинн Хьюз и Филип Гронек не входят в число игроков, доступных для обмена.
По данным Фридмана, клуб не планирует уходить в перестройку и хочет совершить одну-две сделки по игрокам, имеющим долгосрочные соглашения. Все хоккеисты с истекающими контрактами также доступны для переговоров.
В текущем сезоне «Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 20 очков за 23 игры. Команда отстает на 7 очков от зоны уайлд-кард.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
