Поляков о СКА после 1:3 от «Спартака»: «Почему-то перестали выполнять элементарные вещи. Москвичи ничем не удивили, мы знали, как играть против них»
Матвей Поляков высказался о поражении СКА от «Спартака» (1:3) в FONBET КХЛ.
«Непростой матч. Мы повели в счете, ничего не предвещало беды, но потом почему-то перестали выполнять элементарные вещи, а игра повернулась в другую сторону.
Мы знали, как играть против «Спартака», но не начали делать то, что было необходимо.
Москвичи ничем не удивили, они не изменились с прошлого сезона», – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.
Ларионов о том, удивило ли его «Торпедо»: «Банальность всегда, что соперник ничем не удивил. Я такие ответы никогда не понимал, ты показываешь неуважение. Удивлять кого-либо трудно»
