Поляков о СКА после 1:3 от «Спартака»: «Почему-то перестали выполнять элементарные вещи. Москвичи ничем не удивили, мы знали, как играть против них»

Матвей Поляков высказался о поражении СКА от «Спартака» (1:3) в FONBET КХЛ.

«Непростой матч. Мы повели в счете, ничего не предвещало беды, но потом почему-то перестали выполнять элементарные вещи, а игра повернулась в другую сторону.

Мы знали, как играть против «Спартака », но не начали делать то, что было необходимо.

Москвичи ничем не удивили, они не изменились с прошлого сезона», – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга.

