  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Поляков о СКА после 1:3 от «Спартака»: «Почему-то перестали выполнять элементарные вещи. Москвичи ничем не удивили, мы знали, как играть против них»
0

Поляков о СКА после 1:3 от «Спартака»: «Почему-то перестали выполнять элементарные вещи. Москвичи ничем не удивили, мы знали, как играть против них»

Матвей Поляков высказался о поражении СКА от «Спартака» (1:3) в FONBET КХЛ.

«Непростой матч. Мы повели в счете, ничего не предвещало беды, но потом почему-то перестали выполнять элементарные вещи, а игра повернулась в другую сторону.

Мы знали, как играть против «Спартака», но не начали делать то, что было необходимо.

Москвичи ничем не удивили, они не изменились с прошлого сезона», – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга. 

Ларионов о том, удивило ли его «Торпедо»: «Банальность всегда, что соперник ничем не удивил. Я такие ответы никогда не понимал, ты показываешь неуважение. Удивлять кого-либо трудно»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoМатвей Поляков
logoСпартак
logoКХЛ
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Порядин о противостоянии с Голдобиным: «Не могу сказать, что принципиально. Важно было обыграть СКА»
4вчера, 15:10
Николай Голдобин: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Это не чужая команда для меня»
3вчера, 12:51
Форвард «Спартака» Беляев: «У нас лучшая поддержка в КХЛ – чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо болельщикам за атмосферу»
1вчера, 10:12
Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»
11вчера, 08:27
Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
5вчера, 06:34
Главные новости
Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, давать больше, чем ягоду и малину»
15 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Металлург» в гостях у «Спартака», «Салават» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Северсталью», «Торпедо» против «Динамо» Москва
11сегодня, 04:30
Судьи отменили 8-й гол «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке, так как на льду был удаленный до конца игры Миккола
1сегодня, 04:15
Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса»
1сегодня, 03:15
«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча
13сегодня, 02:55Видео
Бобровский и Тарасов не пропустили от «Тампы» в матче предсезонки. Сергей отразил 15 бросков за 2 периода, в створ ворот Даниила в 3-м не было ни одного
4сегодня, 02:45
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» разгромила «Тампу» – 7:0, «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Детройт» вырвал победу у «Торонто»
42сегодня, 02:40
Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды» за 2 периода в своем 1-м матче на предсезонке. Вратарь «Тампы» отразил 20 из 26 бросков
2сегодня, 02:15
Журналистка спела Кадейкину «С днем рождения» Аллегровой в перерыве игры с «Шанхаем» – он ушел, не дослушав. Форвард «Трактора» позже сказал: «Флэш-интервью не для песен»
29вчера, 21:41Фото
Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»
50вчера, 21:17Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Мингачев о ЦСКА после 1:3 от «Металлурга»: «Нас подвело выполнение задания. Плохо делали то, о чем договаривались»
сегодня, 05:55
Разин о лидерстве Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ с 16 очками в 11 играх: «Он еще столько же должен был набрать. Надо увеличить процент реализации моментов»
сегодня, 05:45
Светлов о «Ладе»: «Проблема – нет снайпера-лидера, усиление тут напрашивается. Кандидатуры на рынке – Кагарлицкий, Бурдасов, Лещенко»
сегодня, 05:30
Купер о том, что Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды»: «Не смотрите на счет, нас это не волнует. Он на верном пути, чувствует себя отлично»
сегодня, 05:15
Чаффи о драках и стычках в матче с «Флоридой»: «Тампа» готова к сезону на 100%. Благодаря всему этому мы еще больше сплотились»
сегодня, 04:58
Мухамадуллин набрал 0+2 в матче с «Ютой» на предсезонке. У защитника «Сан-Хосе» 2 броска, 1 хит и 3 потери за 18:30
сегодня, 03:55
Сергачев забил 1-й гол на предсезонке в матче с «Сан-Хосе». Защитник «Юты» завершил игру с 1+2, набрав все очки в 1-м периоде
сегодня, 03:45Видео
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты» в матче предсезонки. Вратарь «Сан-Хосе» отразил 18 из 24 бросков
1сегодня, 03:30
«Виннипег» продлил Чибрикова на 2 года. Контракт односторонний, кэпхит – 875 тысяч долларов
1сегодня, 02:30
Грималди о Ларионове: «Легенда. Настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться. Я фанат «Детройта», мне нравился его стиль игры»
вчера, 21:56