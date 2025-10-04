Плющев о качестве игры СКА: «Зрелище на уровне ВХЛ. Просто и прямолинейно, технико-тактическая работа на очень низком уровне»

Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА в матче со «Спартаком».

Армейцы проиграли в гостях со счетом 1:3. СКА уступил в трех матчах подряд и занимает седьмое место в Западной конференции.

«То, что вчера демонстрировал СКА, это зрелище на уровне ВХЛ. А чего тут удивляться? Команда с таким бюджетом, которой создали уникальные условия, находится на 6-7 месте.

Самое главное – игра настолько простая и прямолинейная, что к ней элементарно подстроиться и нейтрализовать все, что делают хоккеист. Технико-тактическая работа на очень низком уровне.

Я не ожидал от СКА больших прорывов. Та селекционная политика показывала, что у команды будут большие трудности в этом сезоне. Хотя я все же думал, что не до такой степени», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

СКА не планирует увольнять Ларионова. Руководство клуба полностью поддерживает тренера («Матч ТВ»)