«Баффало» расторгнет контракт с Георгиевым. Сообщалось, что вратарь перейдет в «Спартак»

«Баффало» расторгнет контракт с Александром Георгиевым.

«Баффало » выставил 29-летнего вратаря Александра Георгиева на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Напомним, российский голкипер заключил одностороннее соглашение с «Сейбрс» 12 сентября, но позднее прошел через драфт отказов и был отправлен в АХЛ . Он провел за «Рочестер » 2 матча и потерпел 2 поражения при 89,6% сэйвов.

Всего за карьеру на счету Георгиева 322 матча в НХЛ с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых он отражал 90,3% бросков.

Ранее появилась информация, что голкипер заключил соглашение со «Спартаком».