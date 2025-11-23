«Баффало» расторгнет контракт с Георгиевым. Сообщалось, что вратарь перейдет в «Спартак»
«Баффало» расторгнет контракт с Александром Георгиевым.
«Баффало» выставил 29-летнего вратаря Александра Георгиева на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Напомним, российский голкипер заключил одностороннее соглашение с «Сейбрс» 12 сентября, но позднее прошел через драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Он провел за «Рочестер» 2 матча и потерпел 2 поражения при 89,6% сэйвов.
Всего за карьеру на счету Георгиева 322 матча в НХЛ с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых он отражал 90,3% бросков.
Ранее появилась информация, что голкипер заключил соглашение со «Спартаком».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Баффало»
