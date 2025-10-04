Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я даже не могу»

Николай Голдобин рассказал о ягодной диете в СКА, введенной Игорем Ларионовым.

– Ларионов с нами многим делится, и не только на собраниях. Полезно бывает перенять его слова. Человек с огромным опытом, легенда.

– Слышал о его любви к ягодам.

– Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я их даже не могу есть, – сказал форвард СКА после матча FONBET КХЛ со «Спартаком» (1:3).

Ларионову подарили ящик малины в Нижнем Новгороде: «Это был приятный сюрприз. Ягода классная. Привезли простые люди из Чкаловска, они живут игрой»