  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Десятков о 0:2 от «Северстали»: «Лада» уже 7 периодов не забивает, это и есть корень зла. В настырности надо добавить, в работе на пятаке»
2

Десятков о 0:2 от «Северстали»: «Лада» уже 7 периодов не забивает, это и есть корень зла. В настырности надо добавить, в работе на пятаке»

Павел Десятков высказался о поражении «Лады» от «Северстали».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Северстали» (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Череповце. 

– Наверное, банально: без голов ничего не выиграешь. Мы уже вторую игру, семь периодов ничего не забиваем. Естественно, если глобально смотреть, то это и есть корень зла. Опять же, пропускать необязательно. Мы об этом уже говорили. Голы, которые сегодня соперник забил, наверное, плод наших ошибок. Ну и надо отдать должное сопернику, он заставлял нас ошибаться. Тем не менее, опять без голов. Сложно.

– Может есть какое-то противоядие, чтобы команда забивала? Может особая тактика нужна?

– Моменты-то мы создаем. Тут, грубо говоря, выходит индивидуальное мастерство на первый план. В завершающей стадии атак. В настырности надо добавить, в работе на пятаке. Грубо говоря, нам нужны сейчас действия, скажем так, мусорного характера.

Работа на пятаке, черновая, мешать вратарю, создавать трафик, добивать. Сегодня были моменты – у того же Алтыбармакяна добивание – я не буду называть все. Достаточно моментов, чтобы забить гол. Но нам пока этого не хватает. И задняя линия у нас тоже молчит.

У нас на всю линию обороны всего три шайбы. Это тоже, как говорится, резерв команды. Потому что задняя линия обычно процентов двадцать – двадцать пять общей суммы голов несет на себе. Поэтому броски, прожигающие от синей линии, тоже должны присутствовать. У нас их не хватает.

Хотя сегодня достаточно много подымали наверх, играли через верх, через защитников. Не хватает нам этого. Мы над этим работаем. Уделяем внимание этому на тренировках, но пока имеем то, что имеем, к сожалению.

– Какие плюсы вы можете выделить в сегодняшней игре?

– Сегодня я могу выделить второй период. Мы достаточно качественно переходили из обороны в атаку, срезали игроков соперника, организовывали контратаки. Где-то нам даже удавались позиционные атаки с наложением. Это всего лишь, к сожалению для нас, эпизод. Эпизод. Нам не хватает целостности на всю игру, – сказал Павел Десятков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Северстали»
logoЛада
logoСеверсталь
logoПавел Десятков
logoКХЛ
logoАндрей Алтыбармакян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев о 2:0 с «Ладой»: «Трудная победа «Северстали». Соперник организованный, видна работа тренера, с ними сложно играть»
23 ноября, 19:11
КХЛ. «Шанхай» уступил «Ак Барсу», «Северсталь» была сильнее «Лады», «Салават» победил «Нефтехимик», «Авангард» обыграл «Барыс»
23 ноября, 16:18
«Северсталь» выиграла 5 матчей подряд, сегодня – 2:0 с «Ладой». Команда Козырева вышла на 1-е место на Западе
23 ноября, 16:06
Главные новости
НХЛ. «Эдмонтон» играет с «Далласом» в единственном матче дня
25 минут назадLive
Артем Батрак: «СКА стал играть проще. Нет стеночек и забеганий. Команда спокойно ставит «автобус» в средней зоне – 1-3-1 встали и встречают»
вчера, 21:58
Жамнов о победном голе Морозова: «У него хороший бросок. Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. Все ребята рады, что он вернулся и помогает «Спартаку»
вчера, 21:46
Жамнов после 1:0 с «Ак Барсом»: «У ребят есть потенциал, нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком»
вчера, 20:54
Ротенберг о школе «Красная Машина-Юниор»: «Готовим будущих звезд, это долгий путь. Дай бог, посмотрим, как наши побеждают Канаду. Тогда мы скажем, что возродили величие сборной СССР»
вчера, 20:35
Жамнов об изменениях в штабе «Спартака»: «Руководство приняло решение, меня поставили в известность. Кваша отвечает за большинство, Перов – за меньшинство и защитников»
вчера, 20:08
Гришин о 6:5 с «Авангардом»: «Вышли очень робко, не верили в себя первые минут 10. Потихоньку переламывали инициативу. Последний гол пришел откуда-то сверху»
вчера, 19:38
Ги Буше о 5:6 от «Нефтехимика»: «Удаления нас подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить матч. Невероятная ситуация»
вчера, 19:29
«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой»
вчера, 19:17
«Спартак» обыграл «Ак Барс» – 1:0. Загидулин сделал 32 сэйва, Морозов забил 5-й гол в 6 последних играх
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Карпухин о 0:1 от «Спартака»: «Игра уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Тяжелый матч в плане эмоций, мы профессионалы, сделаем выводы»
вчера, 21:31
Коростелев о Георгиеве в «Спартаке»: «Поприветствовали его с распростертыми объятьями. Уверен, ему понадобится время на адаптацию после долгих лет в Северной Америке»
вчера, 21:18
Гришин после 6:5 с «Авангардом»: «Не надо делать из противника небожителей. Все команды по большому счету одинаковые, надо быть уверенным, выходить и играть»
вчера, 21:08
Тренер «Сочи» Михайлов: «Кагарлицкий будет через матчи набирать функционал. Его мастерство, профессионализм сомнению не подлежат. От игры к игре он будет приносить пользу»
вчера, 20:45
Гатиятулин об Арефьеве: «Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, хорошо сыграл против «Спартака»
вчера, 20:20
Десятков о 5:3 с «Сочи»: «До 2-й пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей. Потом уже соперник владел преимуществом, мы же играли по счету»
вчера, 19:59
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре с «Ладой»: «Вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. В защите должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке»
вчера, 19:45
Карпухин об уходе Гру из «Трактора»: «Удивлен. В клубе происходят кадровые изменения. Со стороны это выглядит очень тревожно»
вчера, 18:14
Агент Дыняка о новом контракте: «Ак Барс» станет приоритетом при переговорах – клуб многое значит для Никиты, именно в Казани он заиграл в КХЛ»
вчера, 17:33