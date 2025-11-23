Десятков о 0:2 от «Северстали»: «Лада» уже 7 периодов не забивает, это и есть корень зла. В настырности надо добавить, в работе на пятаке»

Павел Десятков высказался о поражении «Лады» от «Северстали».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Северстали » (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Череповце.

– Наверное, банально: без голов ничего не выиграешь. Мы уже вторую игру, семь периодов ничего не забиваем. Естественно, если глобально смотреть, то это и есть корень зла. Опять же, пропускать необязательно. Мы об этом уже говорили. Голы, которые сегодня соперник забил, наверное, плод наших ошибок. Ну и надо отдать должное сопернику, он заставлял нас ошибаться. Тем не менее, опять без голов. Сложно.

– Может есть какое-то противоядие, чтобы команда забивала? Может особая тактика нужна?

– Моменты-то мы создаем. Тут, грубо говоря, выходит индивидуальное мастерство на первый план. В завершающей стадии атак. В настырности надо добавить, в работе на пятаке. Грубо говоря, нам нужны сейчас действия, скажем так, мусорного характера.

Работа на пятаке, черновая, мешать вратарю, создавать трафик, добивать. Сегодня были моменты – у того же Алтыбармакяна добивание – я не буду называть все. Достаточно моментов, чтобы забить гол. Но нам пока этого не хватает. И задняя линия у нас тоже молчит.

У нас на всю линию обороны всего три шайбы. Это тоже, как говорится, резерв команды. Потому что задняя линия обычно процентов двадцать – двадцать пять общей суммы голов несет на себе. Поэтому броски, прожигающие от синей линии, тоже должны присутствовать. У нас их не хватает.

Хотя сегодня достаточно много подымали наверх, играли через верх, через защитников. Не хватает нам этого. Мы над этим работаем. Уделяем внимание этому на тренировках, но пока имеем то, что имеем, к сожалению.

– Какие плюсы вы можете выделить в сегодняшней игре?

– Сегодня я могу выделить второй период. Мы достаточно качественно переходили из обороны в атаку, срезали игроков соперника, организовывали контратаки. Где-то нам даже удавались позиционные атаки с наложением. Это всего лишь, к сожалению для нас, эпизод. Эпизод. Нам не хватает целостности на всю игру, – сказал Павел Десятков .