Сучков о расторжении Дриджера: «Оправданно, он не смог адаптироваться в «Тракторе», играл на минималках. Мыльников созрел быть основным вратарем»

Павел Сучков: расставание «Трактора» с Дриджером оправданно.

Бывший вратарь «Спартака» и эксперт «КХЛ ТВ» Павел Сучков высказался об уходе Криса Дриджера из «Трактора ».

В субботу челябинский клуб объявил об уходе канадского вратаря. Он провел 23 матча в FONBET КХЛ и одержал 8 побед, отражая в среднем 89,7% бросков.

– Дриджер – вратарь североамериканского стиля. Играет глубоко в воротах, чтобы не отыграли передачей или после отскока от борта. При такой игре необходимо грамотно располагаться во вратарской, хорошо читать игру и ловить прямые броски.

Крис показал, что проблемы с прямыми бросками у него есть, прочитать нападающих соперника не всегда получалось, и его движения были максимально скованные. Причина тому старая травма или что-то еще, это уже другой вопрос, но выглядело это так, будто Крис играет, скажем так, на минималках.

Все ли было ужасно? Начиная с октября, большая часть движений Дриджера были либо медленные, либо не подходящие к моменту. Не могу не отметить, что оборона «Трактора » ему не помогала, но и он не выручал, а порой пропускал легкие шайбы, что и привело ко взаимной неуверенности.

Дриджер не казался хоть сколько то надежным вратарем в последних матчах. Расставание с канадцем абсолютно оправданное, он не смог адаптироваться и стать важной частью команды.

– Готов ли Сергей Мыльников стать первым номером «Трактора»?

– Мое мнение, что Мыльников созрел быть основным и должен воспользоваться своим шансом. Уже в прошлом плей-офф он выглядел сильнее, или правильнее сказать, увереннее Зака Фукале , но травма не позволила Сергею блеснуть.

В этом сезоне ситуация повторилась, только закончилось дело увольнением напарника и других вариантов у него нет, кроме как быть основным хотя бы на отрезке, пока в Челябинске не найдут еще одного вратаря. Время после повреждения на раскачку у него нет, и это усложняет ситуацию для вратаря. Надо просто выходить и ловить, – сказал Павел Сучков.