Козырев о 2:0 с «Ладой»: «Трудная победа «Северстали». Соперник организованный, видна работа тренера, с ними сложно играть»

Андрей Козырев подвел итоги игры «Северстали» с «Ладой» в КХЛ.

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался о победе над «Ладой» (2:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Череповце.

– Сложный матч. Очень организованный соперник. Трудная победа, но она весьма важна для нашей команды.

– Вы учитывали при подготовке к матчу прошлую игру с «Ладой» здесь же, в Череповце? Вы тогда не смогли забить ни одной шайбы.

– Да, конечно. Я об этом и сказал. Организованный соперник, и очень сложно у нас все матчи проходят. И сегодняшний матч, матч прошлого сезона. Конечно же мы это учитываем. Я уже отметил, что видна работа тренера. Очень сложно с ними играть.

– Хотелось бы узнать, почему не было в составе Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина?

– У нас отсутствуют не только они, но еще ряд игроков. У нас на протяжении сезона есть игроки, у которых травмы, есть игроки, которые болеют, есть игроки, которые функционально не могут играть. По этим причинам они отсутствуют, – сказал Андрей Козырев.