Карпухин о переезде СКА со «СКА-Арены»: «Глупость, странная ситуация. Питер – потрясающий город, тут всегда классно»

Илья Карпухин высказался об игре на «СКА-Арене» против «Шанхая».

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин высказался после победы над «Шанхаем » (3:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене». В прошлом сезоне Карпухин выступал в составе СКА.

– Питер – потрясающий город, приятно было вернуться на арену, хоть и не так много времени провел на ней, но ассоциации и с городом, и с ареной самые лучшие. Я бы с удовольствием сюда приезжал просто провести время на выходных, в Питере всегда классно. Здорово, что и люди помнят.

– Что думаю об отъезде СКА со «СКА-Арены»?

– Глупость, что тут еще добавить. Ко мне это никак не относится. Если говорить о том, что я об этом думаю, для меня это странно, конечно. Странная ситуация. Но меня она никак не касается, как говорится, разбирайтесь сами. Как сторонний наблюдатель скажу, что мне это непонятно, – сказал Илья Карпухин .