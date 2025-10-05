  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грималди о Ларионове: «Легенда. Настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться. Я фанат «Детройта», мне нравился его стиль игры»
0

Грималди о Ларионове: «Легенда. Настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться. Я фанат «Детройта», мне нравился его стиль игры»

Рокко Грималди назвал Игоря Ларионова легендой и заявил о желании учиться у него.

Ларионов, конечно же, легенда. Я фанат «Детройт Ред Уингс», и мне очень нравился его стиль игры. Это настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться.

– Вы играете в лиге, где тренируют Козлов и Ларионов, а Федоров дважды выигрывал Кубок Гагарина. 

– Ха, это интересно. Из той команды многие сейчас где-то тренируют. Мне повезло оказаться с одним из них, и я постараюсь выжать из этого максимум. Ларионов показал мне некоторые нюансы игры с шайбой. Он хочет, чтобы я прокачал свою скорость в разных игровых ситуациях, создавал себе моменты и пространство», – сказал 32-летний американский нападающий СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Федоров
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoСКА
logoВячеслав Козлов
logoРокко Грималди
logoНХЛ
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Терещенко об отставке Ларионова из СКА: «Бред. Кто эти слухи распускает? Тренера только назначили, команда играет нормально»
4сегодня, 19:11
Плющев о качестве игры СКА: «Зрелище на уровне ВХЛ. Просто и прямолинейно, технико-тактическая работа на очень низком уровне»
18сегодня, 12:15
СКА не планирует увольнять Ларионова. Руководство клуба полностью поддерживает тренера («Матч ТВ»)
46сегодня, 10:40
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» одолела «Нью-Джерси», «Монреаль» примет «Оттаву», «Тампа» встретится с «Флоридой»
2358 минут назадLive
Журналистка спела Кадейкину «С днем рождения» Аллегровой в перерыве игры с «Шанхаем» – он ушел, не дослушав. Форвард «Трактора» позже сказал: «Флэш-интервью не для песен»
9сегодня, 21:41Фото
Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»
30сегодня, 21:17Фото
Задоров оформил дубль против «Рейнджерс». Защитник «Бостона» стал 2-й звездой выставочного матча
7сегодня, 21:04
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
сегодня, 20:50Спецпроект
Седов перешел в «Блумингтон» из ECHL до конца сезона. ЦСКА расторг контракт с защитником из-за положительной допинг-пробы
2сегодня, 20:40
Грицюк сделал ассист в матче с «Филадельфией». У форварда «Нью-Джерси» 2+3 в 6 играх на предсезонке
1сегодня, 20:25
«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком и Тортореллой («Чемпионат»)
8сегодня, 20:14
«Питтсбург» выставил Алексеева на драфт отказов. В июле с защитником подписали контракт на год
7сегодня, 20:01
У Мичкова и Гребенкина по ассисту в матче с «Нью-Джерси» на предсезонке. У Матвея 5 бросков в створ и силовой за 18:46, у Никиты – 1 бросок и 3 хита за 13:32
1сегодня, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко об отставке Ларионова из СКА: «Бред. Кто эти слухи распускает? Тренера только назначили, команда играет нормально»
4сегодня, 19:11
Бучельников о ЦСКА при Никитине: «Притираемся, стараемся больше работать. Каждый день обучаемся чему‑то новому, где‑то исправляем ошибки»
сегодня, 19:01
Сучков о Дриджере: «Проваливает начало сезона. В «Тракторе» он заменил Фукале, одного из лучших вратарей КХЛ. Имел славу того, кто почти усадил Бобровского на скамейку»
4сегодня, 18:48
Исхаков после 3:1 с ЦСКА: «Приятно снова забить на «ЦСКА-Арене». Хотелось выделиться, забросить шайбу, но особого настроя не было»
сегодня, 18:33
Галлан о 5:4 с «Трактором»: «Шанхай» лучше воспользовался ошибками соперника. Всех вратарей разбираем одинаково, как и Дриджера – надо чаще бросать, стараться закрывать голкиперу обзор»
сегодня, 18:06
«Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)
1сегодня, 17:33
«Питтсбург» отправил Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
6сегодня, 16:58
Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
1сегодня, 16:45
Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ
4сегодня, 16:17
Заврагин о СКА: «Сумасшедшие условия! Все для хоккеистов, очень комфортно. Всегда шведский стол, готовая форма, клюшки – все на высшем уровне»
3сегодня, 16:02