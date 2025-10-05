Грималди о Ларионове: «Легенда. Настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться. Я фанат «Детройта», мне нравился его стиль игры»

Рокко Грималди назвал Игоря Ларионова легендой и заявил о желании учиться у него.

– Ларионов , конечно же, легенда. Я фанат «Детройт Ред Уингс», и мне очень нравился его стиль игры. Это настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться.

– Вы играете в лиге, где тренируют Козлов и Ларионов, а Федоров дважды выигрывал Кубок Гагарина.

– Ха, это интересно. Из той команды многие сейчас где-то тренируют. Мне повезло оказаться с одним из них, и я постараюсь выжать из этого максимум. Ларионов показал мне некоторые нюансы игры с шайбой. Он хочет, чтобы я прокачал свою скорость в разных игровых ситуациях, создавал себе моменты и пространство», – сказал 32-летний американский нападающий СКА .