Рыбин о переезде «Шанхая» в Китай: «Для клубов КХЛ было бы затратно летать в Шанхай, чтобы отыграть один матч»

Максим Рыбин считает, что переезд «Шанхая» в Китай невыгоден КХЛ.

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин заявил, что для клубов FONBET КХЛ переезд «Шанхая» в Китай был бы невыгодным. 

– «Шанхай», фактически, базируется в России, но на него не распространяется лимит на легионеров. Правильно ли это?

– Это условность, обусловленная тем, чтобы командам лиги не было накладно летать в Шанхай. Это все-таки недешевое удовольствие: слетать, чтобы отыграть один матч. Если бы это было на несколько матчей, хотя бы на два подряд… Но лига, наверное, знает, что делает. Для внутреннего чемпионата это удобно.

– Вы воспринимаете «Шанхай» как китайскую команду или все же теперь, как питерскую?

– Понятно, что как китайскую, поскольку в команде из русских ребят два-три человека. Их по сути там и нет. Мы играем по факту против иностранной команды. Можно даже сказать, что играем против канадско-американской команды.

– Должен ли «Шанхай» со следующего сезона, наконец, переехать в Китай? Вы сказали о накладности для клубов КХЛ, но это было бы логично.

– С финансовой точки зрения и в условиях нынешнего времени в целом это сложновато сделать. Да и логистически, опять же, это немного затратно. Пусть на сегодняшний момент все останется как есть, а дальше поживем – увидим.

– Команды КХЛ с Запада летают же на Дальний Восток, почему бы оттуда сразу в Китай не полететь?

– Можно, но мы не знаем всех нюансов. Понятно, что раньше можно было бы так сделать, чтобы объединить Владивосток, Хабаровск и Шанхай в одну поездку. Объединить матчи с командами из этих городов в отдельно взятый длинный выезд, по два матча с каждым из соперников. Это может быть тяжело, но возможно было бы сделать.

В лиге сидят умные головы, я думаю, что им гораздо проще определиться и принять то или иное решение. Но и для того же «Шанхая», если бы они играли у себя на родине, было бы здорово, в том числе для популяризации хоккея, – сказал Максим Рыбин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
