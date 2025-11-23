«Спартак» уволил тренеров Ковалева и Кравчука. Команда Жамнова идет 7-й на Западе (Александр Малышев)
«Спартак» уволил тренеров Алексея Ковалева и Игоря Кравчука.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин со ссылкой на Александра Малышева сообщает, что «Спартак» уволил тренера нападающих Алексея Ковалева и тренера защитников Игоря Кравчука.
«Спартак» на данный момент занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл после 29 игр. Команда Алексея Жамнова проиграла 6 из 9 последних матчей.
В последней игре красно-белые потерпели разгромное поражение от минского «Динамо» – 0:6.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Малышева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости