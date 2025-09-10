Голдобин о том, что Ларионову подарили ящик малины: «Взял себе целую упаковку. Она дает энергию. Съедим, подумаем, что она какая-то волшебная, побежим и выиграем игру»
Николай Голдобин отметил, что малина дает энергию.
11 сентября СКА сыграет против «Трактора». Ранее клуб уступил в гостях «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).
В Нижнем Новгороде главному тренеру СКА Игорю Ларионову подарили ящик малины.
– Успели попробовать малину в Нижнем Новгороде?
– Кстати, да. Взял себе целую упаковку, почти всю съел. Дает энергию. Очень вкусная, спасибо за это.
– Насколько она поможет в предстоящем матче?
– Это все в голове. Мы съедим, подумаем, что она какая-то волшебная, побежим и выиграем игру, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
