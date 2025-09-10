Голдобин о том, что Ларионову подарили ящик малины: «Взял себе целую упаковку. Она дает энергию. Съедим, подумаем, что она какая-то волшебная, побежим и выиграем игру»

Николай Голдобин отметил, что малина дает энергию.

11 сентября СКА сыграет против «Трактора». Ранее клуб уступил в гостях «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

В Нижнем Новгороде главному тренеру СКА Игорю Ларионову подарили ящик малины.

– Успели попробовать малину в Нижнем Новгороде?

– Кстати, да. Взял себе целую упаковку, почти всю съел. Дает энергию. Очень вкусная, спасибо за это.

– Насколько она поможет в предстоящем матче?

– Это все в голове. Мы съедим, подумаем, что она какая-то волшебная, побежим и выиграем игру, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.

Ларионову подарили ящик малины в Нижнем Новгороде: «Это был приятный сюрприз. Ягода классная. Привезли простые люди из Чкаловска, они живут игрой»