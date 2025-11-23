Экс-защитник «Ванкувера» Биекса о Рантанене: «Сколько он получает? 96 миллионов. Забивай голы! Зачем ты бьешь парней?»

Кевин Биекса высказался о жестких силовых приемах Микко Рантанена.

Экс-защитник «Анахайма» и «Ванкувера» Кевин Биекса высказался о жесткой игре Микко Рантанена в матчах НХЛ.

Напомним, форвард «Далласа » был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:3 Б).

В конце второго периода финн толкнул в борт форварда «Флэймс» Мэтта Коронато . Сразу же после толчка в драку с форвардом «Старс» вступил форвард «Калгари» Джонатан Юбердо.

Для Микко удаление до конца матча за толчок соперника в борт стало вторым на текущей неделе. Предыдущий эпизод произошел в матче с «Айлендерс », когда он нанес травму защитнику Александру Романову. Тогда игроку техасцев удалось избежать дисквалификации.

«Здесь просто нет ни единой причины завершать этот силовой. Если ты Рантанен – ты отрабатываешь назад, защитник у тебя за спиной. Коронато уже отдал шайбу, он беззащитен.

Сколько Рантанен получает? Девяносто шесть миллионов. Просто забивай голы! Что ты делаешь? Зачем ты бьешь парней?» – сказал Кевин Биекса.