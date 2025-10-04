  • Спортс
1

Терещенко об отставке Ларионова из СКА: «Бред. Кто эти слухи распускает? Тренера только назначили, команда играет нормально»

Алексей Терещенко не верит слухам про увольнение Игоря Ларионова из СКА.

Ранее появилась информация, что главный тренер армейцев может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

«Об увольнении я даже сейчас об этом говорить не хочу. Его только назначили – ну куда его увольнять? Команда нормально играет, зачем?

Просто какой-то бред. Мне вот интересно, кто эти слухи распускает? Вы не в курсе? Команда только 10 игр сыграла, а уже тренера собираются увольнять», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
 
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
