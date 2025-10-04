Терещенко об отставке Ларионова из СКА: «Бред. Кто эти слухи распускает? Тренера только назначили, команда играет нормально»

Алексей Терещенко не верит слухам про увольнение Игоря Ларионова из СКА.

Ранее появилась информация , что главный тренер армейцев может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

«Об увольнении я даже сейчас об этом говорить не хочу. Его только назначили – ну куда его увольнять? Команда нормально играет, зачем?

Просто какой-то бред. Мне вот интересно, кто эти слухи распускает? Вы не в курсе? Команда только 10 игр сыграла, а уже тренера собираются увольнять», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .



