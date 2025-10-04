Порядин о противостоянии с Голдобиным: «Не могу сказать, что принципиально. Важно было обыграть СКА»

Павел Порядин не считает принципиальным противостояние с Николаем Голдобиным.

В пятницу «Спартак» дома обыграл СКА (3:1) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Порядин забил гол, Голдобин в составе армейцев не отметился результативными действиями.

– Что значит для вас противостояние с бывшим партнёром по команде Николаем Голдобиным? Успели с ним пообщаться?

– Нет, не успели, на раскатке чуть‑чуть улыбнулись, но в основном концентрировались на игре. Не могу сказать, что особо принципиально было сыграть именно против Голдобина.

У меня много знакомых в лиге. Мы играем командой, это не теннис, где каждый сам за себя. Сейчас в турнирной таблице высокая плотность, поэтому важно было обыграть СКА, – сказал нападающий «Спартака » Павел Порядин .