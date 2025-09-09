  • Спортс
  • Ларионов о том, удивило ли его «Торпедо»: «Банальность всегда, что соперник ничем не удивил. Я такие ответы никогда не понимал, ты показываешь неуважение. Удивлять кого-либо трудно»
Ларионов о том, удивило ли его «Торпедо»: «Банальность всегда, что соперник ничем не удивил. Я такие ответы никогда не понимал, ты показываешь неуважение. Удивлять кого-либо трудно»

Игорь Ларионов выступил против стандартной фразы «соперник ничем не удивил».

Главный тренер СКА ответил на вопрос об этом после матча Фонбет Чемпионата КХЛ против своей бывшей команды «Торпедо» (2:3 ОТ). 

– Соперник смог вас чем-то сегодня удивить?

– Банальный ответ всегда, что соперник ничем не удивил. Банальный. Я такие ответы никогда не понимал. Тогда ты ищешь оправдание, показываешь неуважение к сопернику.

Команда играла очень хорошо, играла мобильно, играла в хорошем игровом ключе. Про удивление – здесь уже трудно кого-либо удивлять, потому что ты знаешь любую команду, знаешь игроков, знаешь составы.

Команды играли в атакующий хоккей, что всегда радует. Итог матча вы видели. Моменты были в обе стороны: и туда и сюда. К сожалению, нам не удалось завершить игру победой, «Торпедо» оказалось более удачливым, – сказал главный тренер СКА.

Карпин о 0:1 с «Динамо» Махачкала: «Соперник ничем не удивил. Нельзя винить одного игрока – я виноват в результате, в конце концов»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
