Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»

Николай Голдобин прокомментировал серию поражений СКА.

Вчера армейцы уступили «Спартаку » (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Это поражение стало для клуба из Санкт-Петербурга третьим подряд.

– Как бывшие партнеры отнеслись к вам?

– Не увидел негатива. Кто‑то из ребят подъехал, сказал, что не переживай, мы знаем, как играть с бывшей командой. Но у меня и так внутри такая каша варилась, старался держать внутреннее спокойствие.

– Не переживаете, что СКА буксует?

– Да, мы правда чуть буксуем. Но скоро зима, поставим новую резину. Должна быть хорошая, с шипами, и тогда поедем, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин .

