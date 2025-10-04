Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»
Николай Голдобин прокомментировал серию поражений СКА.
Вчера армейцы уступили «Спартаку» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Это поражение стало для клуба из Санкт-Петербурга третьим подряд.
– Как бывшие партнеры отнеслись к вам?
– Не увидел негатива. Кто‑то из ребят подъехал, сказал, что не переживай, мы знаем, как играть с бывшей командой. Но у меня и так внутри такая каша варилась, старался держать внутреннее спокойствие.
– Не переживаете, что СКА буксует?
– Да, мы правда чуть буксуем. Но скоро зима, поставим новую резину. Должна быть хорошая, с шипами, и тогда поедем, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.
Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я даже не могу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости