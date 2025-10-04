  • Спортс
Николай Голдобин: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Это не чужая команда для меня»

Николай Голдобин заявил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.

В августе нападающий перешел в СКА, клуб из Санкт-Петербурга забрал его с драфта отказов. Вчера Голдобин впервые играл против бывшего клуба.

– Перед матчем вы выложили в свой канал трогательное видео. Как вам пришла эта идея?

– Там никакого плохого замысла не было, наоборот, все было от души. Мне помогли люди, которые занимаются ведением моих соцсетей. Предложили снять видео.

Посыл, думаю, был понятный для всех: «Спартак» для меня не чужая команда, она навсегда останется в моем сердце, – сказал форвард СКА Николай Голдобин.

Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я больше не могу»

