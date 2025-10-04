Николай Голдобин: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Это не чужая команда для меня»

Николай Голдобин заявил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.

В августе нападающий перешел в СКА , клуб из Санкт-Петербурга забрал его с драфта отказов. Вчера Голдобин впервые играл против бывшего клуба.

– Перед матчем вы выложили в свой канал трогательное видео. Как вам пришла эта идея?

– Там никакого плохого замысла не было, наоборот, все было от души. Мне помогли люди, которые занимаются ведением моих соцсетей. Предложили снять видео.

Посыл, думаю, был понятный для всех: «Спартак » для меня не чужая команда, она навсегда останется в моем сердце, – сказал форвард СКА Николай Голдобин .

