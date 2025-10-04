  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
3

Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»

Сергей Черкас считает, что СКА слабо готов физически.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (1:3) в матче FONBET КХЛ. Поражение стало для команды под руководством Игоря Ларионова третьим подряд. 

«В начале матча мне казалось, что «Спартак» не двигается. До концовки второго периода преимущество было на стороне СКА. Это отражалось на счете игры. Но после двух быстрых забитых шайб «Спартака» движение красно-белых сильно изменилось.

Причина очередного поражения СКА в другом – мало иметь одну боевую тройку игроков. Я про Воробьева, Зыкова и Хайруллина. Другие хоккеисты были абсолютно незаметны.

В последних матчах СКА вел в счете, но при этом упускал победу. Мне кажется, что петербуржцев просто не хватает физически на третий период. Почему-то спадают обороты, и появляются ненужные удаления. СКА начинает матч за здравие, а закачивает за упокой. Идет сильная просадка и усталость.

Это нужно спрашивать у тренеров – почему в третьих периодах СКА не дожимает соперников? Я думаю, это связано с тем, что активно играют только полтора звена. Когда старается играть вся команда, тогда таких просадок не случается. Одна тройка не может делать всю разницу», – сказал бывший вратарь и тренер СКА. 

СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста» («СЭ»)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
logoКХЛ
logoМарат Хайруллин
Сергей Черкас
logoСКА
logoВалентин Зыков
logoИгорь Ларионов
logoМихаил Воробьев
logoСпартак
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста» («СЭ»)
86вчера, 21:29
Голдобин про 1:3 от «Спартака» и критике от Ларионова: «В «Гарри Поттере» не одна часть, у нас тоже. Новая команда, тяжело, тем более на родной арене. Через многое переступал»
12вчера, 20:33
Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде – этих качеств пока не вижу»
34вчера, 20:11
Ларионов про 1:3 от «Спартака»: «СКА подкосила череда удалений. Можно бороться рублем, наказывать. Игроки должны чувствовать ответственность, нужно терпение»
21вчера, 19:16
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
1524 сентября, 18:17
Главные новости
Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»
114 минут назад
Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я даже не могу»
331 минуту назад
Ткачев о приходе Кузнецова в «Металлург»: «Евгения привлек наш атакующий хоккей, наверное. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске»
443 минуты назад
Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у «Сибири» не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»
3сегодня, 06:22
19-летний Гридин забил 3-й гол за «Калгари» на предсезонке. Форвард был признан 2-й звездой матча с «Виннипегом»
6сегодня, 05:25Видео
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» против «Трактора»
3сегодня, 05:10
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» одолел «Баффало», «Чикаго» уступил «Миннесоте», «Вегас» проиграл «Сан-Хосе»
2сегодня, 04:45
Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Баффало», выйдя на замену во 2-м периоде. У вратаря «Питтсбурга» 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
3сегодня, 04:40
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
сегодня, 03:50Тесты и игры
Тарасенко забил 1-й гол за «Миннесоту» – в матче с «Чикаго» на предсезонке. Его признали 3-й звездой встречи
4сегодня, 03:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Флорида» забрала центра Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Он провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22 и был частью обмена с участием Юбердо и Ткачака
1сегодня, 05:55
Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
1сегодня, 05:40Видео
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
2сегодня, 04:55
Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков. Вратарь «Баффало» вышел на замену в предсезонном матче после двух периодов
сегодня, 04:30
Капризов в выставочном матче с «Чикаго»: пас на победный гол, 2 броска и 1 хит за 23:07 при 5:55 в большинстве
1сегодня, 04:20
Юров остался без очков в 5-м подряд матче за «Миннесоту». У него 0+1 в 6 играх на предсезонке
1сегодня, 03:55
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:5 с «Ак Барсом»: «Доволен игрой, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли свой пятак – будем смотреть и готовиться»
сегодня, 01:39
Тамбиев о 5:4 с «Сочи»: «Адмиралу» важно было победить после череды поражений. Концовку смазали удалениями»
сегодня, 01:27
Козырев о 5:3 с «Торпедо»: «Северсталь» здорово сыграла в концовке, мужественно, играла на результат»
сегодня, 01:14
Крикунов о попадании шайбы в голову в игре с «Адмиралом»: «Нормально все, за 40 лет второй раз так. «Сочи» проснулся только в 3-м периоде, когда уже горел»
вчера, 21:58