Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»

Сергей Черкас считает, что СКА слабо готов физически.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку » (1:3) в матче FONBET КХЛ. Поражение стало для команды под руководством Игоря Ларионова третьим подряд.

«В начале матча мне казалось, что «Спартак» не двигается. До концовки второго периода преимущество было на стороне СКА. Это отражалось на счете игры. Но после двух быстрых забитых шайб «Спартака» движение красно-белых сильно изменилось.

Причина очередного поражения СКА в другом – мало иметь одну боевую тройку игроков. Я про Воробьева , Зыкова и Хайруллина . Другие хоккеисты были абсолютно незаметны.

В последних матчах СКА вел в счете, но при этом упускал победу. Мне кажется, что петербуржцев просто не хватает физически на третий период. Почему-то спадают обороты, и появляются ненужные удаления. СКА начинает матч за здравие, а закачивает за упокой. Идет сильная просадка и усталость.

Это нужно спрашивать у тренеров – почему в третьих периодах СКА не дожимает соперников? Я думаю, это связано с тем, что активно играют только полтора звена. Когда старается играть вся команда, тогда таких просадок не случается. Одна тройка не может делать всю разницу», – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

