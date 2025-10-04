Форвард «Спартака» Беляев: «У нас лучшая поддержка в КХЛ – чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо болельщикам за атмосферу»

Александр Беляев из «Спартака» заявил, что у его клуба лучшая поддержка в НХЛ.

Ранее красно-белые обыграли СКА в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 3:1. Игру посетили 10 675 человек – рекорд посещаемости в текущем сезоне для московских команд.

«У нас лучшая поддержка в лиге, причем в каждом матче. Более того, их количество никак не сказывается на поддержке: даже когда не полная арена, их очень хорошо слышно.

Постоянно чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо им большое за такую атмосферу», – сказал форвард «Спартака » Александр Беляев .

СКА проиграл 3-й матч подряд, сегодня – 1:3 от «Спартака». Команда Ларионова – 7-я на Западе