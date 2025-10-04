  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Спартака» Беляев: «У нас лучшая поддержка в КХЛ – чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо болельщикам за атмосферу»
2

Форвард «Спартака» Беляев: «У нас лучшая поддержка в КХЛ – чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо болельщикам за атмосферу»

Александр Беляев из «Спартака» заявил, что у его клуба лучшая поддержка в НХЛ.

Ранее красно-белые обыграли СКА в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 3:1. Игру посетили 10 675 человек – рекорд посещаемости в текущем сезоне для московских команд.

«У нас лучшая поддержка в лиге, причем в каждом матче. Более того, их количество никак не сказывается на поддержке: даже когда не полная арена, их очень хорошо слышно.

Постоянно чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо им большое за такую атмосферу», – сказал форвард «Спартака» Александр Беляев.

СКА проиграл 3-й матч подряд, сегодня – 1:3 от «Спартака». Команда Ларионова – 7-я на Западе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Беляев
logoСКА
logoМатч ТВ
logoКХЛ
болельщики
logoСпартак
Дворец спорта Мегаспорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Голдобин об отстранении Морозова из-за допинга: «Я сразу позвонил, чтобы посмотреть на его милое лицо. Он шутил, но видно, что сильно переживает»
252 минуты назад
Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»
8сегодня, 08:27
Жамнов о 3:1 со СКА: «Подарок всем болельщикам «Спартака». Обольщаться не надо, добавлять нужно во многом»
4вчера, 21:05
Главные новости
Мюллер посетил матч «Ванкувер» – «Эдмонтон» в предсезонке НХЛ. Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии играет за «Уайткэпс» в МЛС
36 минут назадФото
Агент Кузнецова о словах Разина, что «Металлург» – последний шанс игрока: «Он во многом прав. Единственный вариант развеять слухи – доказать, кто ты есть»
438 минут назад
Голдобин об отстранении Морозова из-за допинга: «Я сразу позвонил, чтобы посмотреть на его милое лицо. Он шутил, но видно, что сильно переживает»
252 минуты назад
Бэбкок возглавит «Ак Барс». Руководство Татарстана согласовало экс-тренера клубов НХЛ и сборной Канады, о назначении объявят на днях («Mash на спорте»)
38сегодня, 09:29
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» – с «Нью-Джерси», «Монреаль» против «Оттавы», «Тампа» встретится с «Флоридой»
1сегодня, 09:11
Кузнецов о посещении игры «Трактора»: «Прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. В Челябинске было непросто ходить по улицам – все узнавали, постоянно фотографировались»
4сегодня, 08:58
Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»
8сегодня, 08:27
«Ак Барс» дал Гатиятулину время на исправление ситуации. Клуб не рассматривает отставку тренера («Бизнес Online»)
9сегодня, 08:14
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» против «Трактора»
6сегодня, 08:10
Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»
26сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о победе «Металлурга» над ЦСКА: «Магнитогорцам больше повезло, игра была равная. Они слабо реализовывали большинство – мастера должны делать разницу»
сегодня, 09:33
Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)
сегодня, 08:46
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
1сегодня, 07:58
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
4сегодня, 07:45
Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»
1сегодня, 07:30
Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
4сегодня, 06:34
«Флорида» забрала центра Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Он провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22 и был частью обмена с участием Юбердо и Ткачака
3сегодня, 05:55
Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
1сегодня, 05:40Видео
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
3сегодня, 04:55
Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков. Вратарь «Баффало» вышел на замену в предсезонном матче после двух периодов
сегодня, 04:30