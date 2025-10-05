Разин о лидерстве Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ с 16 очками в 11 играх: «Он еще столько же должен был набрать. Надо увеличить процент реализации моментов»
Андрей Разин высказался о лидерстве Дмитрия Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ.
25-летний нападающий «Металлурга» набрал 16 (7+9) очков в 11 играх чемпионата FONBET КХЛ и лидирует в гонке бомбардиров.
- Силантьев за 11 игр набрал почти половину очков, набранных в прошлом сезоне. В чем его феномен?
– Считаю, что он должен был набрать еще столько же очков, сколько уже набрал. У него есть химия, которая должна приносить еще больше пользы.
Дима должен увеличить свой процент реализации моментов, – сказал главный тренер магнитогорцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
