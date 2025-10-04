Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»

Андрей Разин вспомнил о том, что его выгнали из детской школы ЦСКА.

Главный тренер «Металлурга » с 2009 по 2011 год работал тренером команды ЦСКА‑2002.

В пятницу магнитогорцы обыграли ЦСКА в гостевом матче FONBET КХЛ (3:1).

– Именно в ЦСКА вы начинали свой тренерский путь. Для вас матчи против армейского клуба имеют какое‑то особое значение?

– Знаете, когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Если вы посмотрите историю моего тренерства, то я был тренером команды 2002 года рождения.

Игры с ЦСКА для меня не принципиальные. К клубу я отношусь с уважением именно как к великому клубу. Обыграть ЦСКА для меня – это большая честь, – сказал Разин.

Андрей Разин: «Меня выгнали из детской школы ЦСКА, потому что высокопоставленные родственники были недовольны местом ребенка в составе»