Кузнецов о «Металлурге»: «Разин многое подпитал у Белоусова, думаю. Прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя»

Евгений Кузнецов поделился мыслями об игре «Металлурга».

– Когда вы проводили последний сезон за «Вашингтон», то сказали, что устали бегать по льду как курица без головы. А у «Магнитки» вы видите тот хоккей, по которому скучали?

– Я думаю, наш тренер Андрей Разин все равно многое подпитал у Валерия Константиновича Белоусова. Я не знаю точно, но такое впечатление.

Не хотелось бы рассказывать какие-то детали. Но «Металлург» играет в довольно-таки атакующий хоккей. Заставляет искать передачу, заставляет защитников двигаться. Поэтому здесь полный боекомплект – и как я вижу хоккей, и как ребята играют.

– Удалось побеседовать с Разиным? Он объяснил вашу роль в команде?

– Нет, пока не было досконального разговора. Но судя по тому, что я вижу и понимаю, здесь ответственность на всех ложится ровно. Понятно, что у меня за плечами есть какой-то опыт. И с меня, наверное, будут спрашивать побольше за какие-то моменты.

Но я прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя. И самое главное, в плане хоккея прекрасно понимаю, что от меня будут требовать, – сказал нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов .