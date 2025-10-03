  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о «Металлурге»: «Разин многое подпитал у Белоусова, думаю. Прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя»
5

Кузнецов о «Металлурге»: «Разин многое подпитал у Белоусова, думаю. Прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя»

Евгений Кузнецов поделился мыслями об игре «Металлурга».

– Когда вы проводили последний сезон за «Вашингтон», то сказали, что устали бегать по льду как курица без головы. А у «Магнитки» вы видите тот хоккей, по которому скучали?

– Я думаю, наш тренер Андрей Разин все равно многое подпитал у Валерия Константиновича Белоусова. Я не знаю точно, но такое впечатление.

Не хотелось бы рассказывать какие-то детали. Но «Металлург» играет в довольно-таки атакующий хоккей. Заставляет искать передачу, заставляет защитников двигаться. Поэтому здесь полный боекомплект – и как я вижу хоккей, и как ребята играют.

– Удалось побеседовать с Разиным? Он объяснил вашу роль в команде?

– Нет, пока не было досконального разговора. Но судя по тому, что я вижу и понимаю, здесь ответственность на всех ложится ровно. Понятно, что у меня за плечами есть какой-то опыт. И с меня, наверное, будут спрашивать побольше за какие-то моменты.

Но я прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя. И самое главное, в плане хоккея прекрасно понимаю, что от меня будут требовать, – сказал нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoВалерий Белоусов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
5сегодня, 12:24
Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»
13сегодня, 11:40
Кузнецов о карьере: «Хочу еще 10 лет выступать. Последний сезон проведу в ВХЛ, если возьмут. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея»
30сегодня, 10:15
Главные новости
Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»
15 минут назад
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
104сегодня, 13:00
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
сегодня, 12:47
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
5сегодня, 12:24
Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»
сегодня, 12:14
Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»
13сегодня, 11:40
Фетисов о Валиевой: «Желаю ей удачи. Надеюсь, она сможет вернуться на высокий уровень. Если возобновила тренировки, значит, она сильная спортсменка, у которой все получится»
4сегодня, 11:28
Харт подпишет контракт с «Вегасом», скорее всего. Вратарь также рассматривал варианты с «Каролиной» и «Ютой» (The Athletic)
3сегодня, 11:15
Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
45сегодня, 10:53
Дмитрий Рябыкин: «Локомотиву» удалось избежать чемпионского синдрома. Примером для команды стал Радулов. У него с энергией проблем нет, он может подзарядить любого»
сегодня, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
425 минут назад
Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле, люди в России доброжелательны»
44 минуты назад
Зарипов о Морозове в «Миротворце»: «Мы все работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь, сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
255 минут назад
Митякин о «Нефтехимике»: «Гришин – позитивный человек, просит нас приходить на тренировки с улыбками, наслаждаться процессом. Играем в свою игру, стараемся выигрывать в каждом матче»
1сегодня, 12:58
Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
сегодня, 12:36
Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»
1сегодня, 11:57
Зиновьев о Морозове в «Миротворце»: «В списке есть Валуев, много знаменитых людей. Это отражает их значимость. Они работают на благо нашей необъятной страны»
2сегодня, 11:48
Тертышный об обмене из «Торпедо»: «Слава богу, «Адмиралу» я понадобился. Теперь нужно каждый день доказывать, что достоин быть здесь, играть в основном составе»
1сегодня, 10:57
«Лада» и Дюфур расторгли контракт по соглашению сторон. У форварда 2+1 в 7 матчах сезона
сегодня, 10:24
Генменеджер «Сибири» о Буцаеве: «Он не раз доказывал свою состоятельность. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного результата»
6сегодня, 09:48