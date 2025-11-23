Кравец о 2:5 от «Авангарда»: «Барыс» пропустил три гола за 40 секунд, но нельзя сказать, что ребята не выкладывались. Против такого соперника нужно играть на 200%»

Михаил Кравец высказался о поражении «Барыса» от «Авангарда».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Авангарда » (2:5) в домашнем матче FONBET КХЛ.

– Хочу поблагодарить болельщиков. Жалко, что мы не порадовали их, но нельзя сказать, что ребята не выкладывались. Три гола за 40 секунд пропустили. Мы говорили об этом. Пытались что‑то изменить в третьем периоде, но мы должны более организованно играть в большинстве. Нужно играть против такой команды на 200 процентов. Здорово, что не удалились.

– Шила сменили на Шутова. Почему?

– Так среагировал на ситуацию. Такая реакция у меня произошла, – сказал Кравец.