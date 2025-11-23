«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай», Барабанов сравнял счет и забил победный буллит. Команда Гатиятулина – 2-я на Востоке

«Ак Барс» победил «Шанхай» в матче КХЛ, отыгравшись с 0:2.

«Ак Барс » победил «Шанхай» (3:2 Б) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:2 во втором периоде.

Форвард казанцев Александр Барабанов сравнял счет на 40-й минуте, также он реализовал победный буллит.

Команда Анвара Гатиятулина набрала 40 очков после 30 встреч и занимает 2-ю строчку в таблице Восточной конференции.

«Шанхай » проиграл 5 из 8 последних матчей. Команда Жерара Галлана идет 6-й на Западе, имея в активе 33 балла после 28 встреч.