«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай», Барабанов сравнял счет и забил победный буллит. Команда Гатиятулина – 2-я на Востоке
«Ак Барс» победил «Шанхай» в матче КХЛ, отыгравшись с 0:2.
«Ак Барс» победил «Шанхай» (3:2 Б) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:2 во втором периоде.
Форвард казанцев Александр Барабанов сравнял счет на 40-й минуте, также он реализовал победный буллит.
Команда Анвара Гатиятулина набрала 40 очков после 30 встреч и занимает 2-ю строчку в таблице Восточной конференции.
«Шанхай» проиграл 5 из 8 последних матчей. Команда Жерара Галлана идет 6-й на Западе, имея в активе 33 балла после 28 встреч.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
