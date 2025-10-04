Ткачев о приходе Кузнецова в «Металлург»: «Евгения привлек наш атакующий хоккей, наверное. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске»

Владимир Ткачев высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

– В Магнитогорске уже потренировались с Кузнецовым . Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске.

– Вы представляете себя с ним в одном звене?

– Дай бог, но посмотрим. Сейчас в нашей тройке (Ткачев – Канцеров – Силантьев, Спортс) началось какое‑то взаимопонимание, так что все зависит от тренерского штаба.

– Кузнецов сказал, что хотел бы, чтобы вы отдавали ему больше передач, а он забивал. Приятно такое слышать?

– Интервью не читал, но приятно слышать это от такого мастера.

– Многие были шокированы переходом Евгения в «Металлург». А как вы отреагировали на такое событие?

– Я тоже поменял клуб, переехав из Омска в Магнитогорск. Ничего страшного в этом моменте нет. Думаю, Евгения привлек, наверное, наш атакующий хоккей, – сказал форвард магнитогорцев.