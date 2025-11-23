«Северсталь» выиграла 5 матчей подряд, сегодня – 2:0 с «Ладой». Команда Козырева вышла на 1-е место на Западе

«Северсталь» выиграла 5 матчей подряд в КХЛ.

«Северсталь » обыграла «Ладу» (1:0) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ, одержав 5-ю победу подряд.

Команда под руководством Андрея Козырева набрала 42 очка после 30 встреч и в данный момент лидирует в таблице Западной конференции.

«Лада » проиграла 3 из 5 последних матчей. Команда Павла Десяткова идет 10-й на Западе, имея в активе 21 балл после 29 игр.

В среду «Северсталь» примет СКА, «Лада» во вторник отправится на выезд к «Сочи».