«Северсталь» выиграла 5 матчей подряд, сегодня – 2:0 с «Ладой». Команда Козырева вышла на 1-е место на Западе
«Северсталь» выиграла 5 матчей подряд в КХЛ.
«Северсталь» обыграла «Ладу» (1:0) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ, одержав 5-ю победу подряд.
Команда под руководством Андрея Козырева набрала 42 очка после 30 встреч и в данный момент лидирует в таблице Западной конференции.
«Лада» проиграла 3 из 5 последних матчей. Команда Павла Десяткова идет 10-й на Западе, имея в активе 21 балл после 29 игр.
В среду «Северсталь» примет СКА, «Лада» во вторник отправится на выезд к «Сочи».
