Козлов про обмен Калинюка в «Шанхай»: «Причина в том, что у «Салавата» молодым ребятам нужно играть. И денежная составляющая. Будем смотреть варианты на рынке»

Виктор Козлов объяснил, почему «Салават» обменял Уайатта Калинюка в «Шанхай».

Главный тренер «Салавата » Виктор Козлов объяснил причины обмена канадского защитника Уайатта Калинюка в «Шанхай ».

– Почему расстались с Калинюком?

– Причина в том, что у нас есть молодые ребята, которым нужно играть. И денежная составляющая имеет место. Калинюк помог нам в определенные моменты. Спасибо ему за это.

– Будете искать нового легионера на его место?

– Будем смотреть варианты на рынке, – сказал Виктор Козлов .