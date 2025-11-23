Козлов про обмен Калинюка в «Шанхай»: «Причина в том, что у «Салавата» молодым ребятам нужно играть. И денежная составляющая. Будем смотреть варианты на рынке»
Виктор Козлов объяснил, почему «Салават» обменял Уайатта Калинюка в «Шанхай».
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов объяснил причины обмена канадского защитника Уайатта Калинюка в «Шанхай».
– Почему расстались с Калинюком?
– Причина в том, что у нас есть молодые ребята, которым нужно играть. И денежная составляющая имеет место. Калинюк помог нам в определенные моменты. Спасибо ему за это.
– Будете искать нового легионера на его место?
– Будем смотреть варианты на рынке, – сказал Виктор Козлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
