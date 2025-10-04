  • Спортс
  Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
Руслан Исхаков высказался о конкуренции с Евгением Кузнецовым в «Металлурге».

– Есть ли у Кузнецова что‑то такое, что вы хотели бы перенять?

– Все знают, кто такой Евгений Кузнецов. Его переход – это хорошее дополнение к нашей команде. Евгений очень высокого уровня хоккеист, долгое время играл в НХЛ, выигрывал Кубок Стэнли. Постараюсь позаимствовать у него все самое лучшее. Он очень спокоен и решительно использует свои моменты.

– Не боитесь, что с его приходом будете меньше играть?

– Да нет. Тренерский штаб старается сделать так, чтобы все плюс‑минус играли одинаковое количество времени. Всем дают выделиться, показать себя. Нам всегда говорили, что без разницы, какую зарплату ты получаешь, какое большое у тебя имя, потому что, если ты на данный момент лучший игрок, будешь играть, – сказал нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
