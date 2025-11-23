  • Спортс
  Киселевич об Олимпиаде без России: «Нужно стремиться туда вернуться юридическими путями, оставаться открытым миру. ОКР и Минспорта работают над этим, уверен»
Киселевич об Олимпиаде без России: «Нужно стремиться туда вернуться юридическими путями, оставаться открытым миру. ОКР и Минспорта работают над этим, уверен»

Богдан Киселевич: России нужно стремиться вернуться на Олимпиаду.

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич заявил, что сборной России необходимо стремиться вернуться на олимпийские игры юридическими путями. 

«В любом случае, нам нельзя закрываться, это мое мнение. На Олимпиаде будут лучшие команды, пусть и без сборной России, лучшие атлеты. 

Будут интересные матчи в хоккейном турнире, нужно смотреть, набираться опыта, потому что нельзя оставаться в вакууме, нужно оставаться открытым миру и стремиться туда вернуться юридическими путями. 

Уверен, что мы с этим справимся – и ОКР, и Министерство спорта ставят такие задачи. И наши юристы, и наши спортсмены работают над этим», – сказал Киселевич. 

Киселевич о бане России: «Все понимают, что это политика и юридически неправомерные действия. Иностранцы говорят, что турниры стали слабее без нас»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
Министерство спорта России
ОКР
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoБогдан Киселевич
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
