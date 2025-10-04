  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Кузнецова о словах Разина, что «Металлург» – последний шанс игрока: «Он во многом прав. Единственный вариант развеять слухи – доказать, кто ты есть»
4

Агент Кузнецова о словах Разина, что «Металлург» – последний шанс игрока: «Он во многом прав. Единственный вариант развеять слухи – доказать, кто ты есть»

Агент Евгения Кузнецова прокомментировал слова Андрея Разин об игроке.

Главный тренер «Металлурга» заявил: «Или Кузнецов остается в памяти как чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик», добавив, что это последний шанс игрока доказать, что он великий хоккеист.

«Разин во многом прав, потому что очень много разговоров вокруг Евгения ходит: люди говорят разное, все руководствуются слухами.

Единственный вариант развеять слухи и сказать, что это все неправда – доказать, кто ты есть. И все. Так что тут ничего плохого Разин не сказал. Он констатировал ситуацию, которая есть.

И команда, и тренер верят в игрока, несмотря на какие‑то разговоры. Это очень хорошо. Не вижу никаких проблем. Все верят, что у Кузнецова все получится в «Металлурге». И сам Евгений верит. Потому ждем.

Сможем оценить в конце сезона», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoШуми Бабаев
logoМатч ТВ
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артюхин о победе «Металлурга» над ЦСКА: «Магнитогорцам больше повезло, игра была равная. Они слабо реализовывали большинство – мастера должны делать разницу»
сегодня, 09:33
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
4сегодня, 07:45
Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик»
81вчера, 19:49
Главные новости
Мюллер посетил матч «Ванкувер» – «Эдмонтон» в предсезонке НХЛ. Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии играет за «Уайткэпс» в МЛС
37 минут назадФото
Голдобин об отстранении Морозова из-за допинга: «Я сразу позвонил, чтобы посмотреть на его милое лицо. Он шутил, но видно, что сильно переживает»
253 минуты назад
Бэбкок возглавит «Ак Барс». Руководство Татарстана согласовало экс-тренера клубов НХЛ и сборной Канады, о назначении объявят на днях («Mash на спорте»)
38сегодня, 09:29
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» – с «Нью-Джерси», «Монреаль» против «Оттавы», «Тампа» встретится с «Флоридой»
1сегодня, 09:11
Кузнецов о посещении игры «Трактора»: «Прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. В Челябинске было непросто ходить по улицам – все узнавали, постоянно фотографировались»
4сегодня, 08:58
Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»
8сегодня, 08:27
«Ак Барс» дал Гатиятулину время на исправление ситуации. Клуб не рассматривает отставку тренера («Бизнес Online»)
9сегодня, 08:14
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» против «Трактора»
6сегодня, 08:10
Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»
26сегодня, 07:22
Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я больше не могу»
10сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Спартака» Беляев: «У нас лучшая поддержка в КХЛ – чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо болельщикам за атмосферу»
224 минуты назад
Артюхин о победе «Металлурга» над ЦСКА: «Магнитогорцам больше повезло, игра была равная. Они слабо реализовывали большинство – мастера должны делать разницу»
сегодня, 09:33
Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)
сегодня, 08:46
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
1сегодня, 07:58
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
4сегодня, 07:45
Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»
1сегодня, 07:30
Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
4сегодня, 06:34
«Флорида» забрала центра Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Он провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22 и был частью обмена с участием Юбердо и Ткачака
3сегодня, 05:55
Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
1сегодня, 05:40Видео
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
3сегодня, 04:55