Агент Евгения Кузнецова прокомментировал слова Андрея Разин об игроке.

Главный тренер «Металлурга » заявил : «Или Кузнецов остается в памяти как чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик», добавив, что это последний шанс игрока доказать, что он великий хоккеист.

«Разин во многом прав, потому что очень много разговоров вокруг Евгения ходит: люди говорят разное, все руководствуются слухами.

Единственный вариант развеять слухи и сказать, что это все неправда – доказать, кто ты есть. И все. Так что тут ничего плохого Разин не сказал. Он констатировал ситуацию, которая есть.

И команда, и тренер верят в игрока, несмотря на какие‑то разговоры. Это очень хорошо. Не вижу никаких проблем. Все верят, что у Кузнецова все получится в «Металлурге». И сам Евгений верит. Потому ждем.

Сможем оценить в конце сезона», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

