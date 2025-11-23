Агент Грицюка о его стычке с Мичковым: «Матвей – специфический парень, что-то не то сказал, может. Арсений – спокойный, просто так он бы не полез»

Шуми Бабаев высказался о стычке Арсения Грицюка и Матвея Мичкова.

Агент Арсения Грицюка Шуми Бабаев высказался о стычке форварда «Нью-Джерси» с Матвеем Мичковым .

Напомним, в матче «Филадельфии» и «Нью-Джерси» (6:3) форвард «Флайерс» Матвей Мичков устроил стычку с Арсением Грицюком.

Игрок «Филадельфии» был наказан за удар соперника клюшкой по рукам и грубость, Грицюк получил 2 минуты за грубость.

– На льду все бывает. Может, Мичков, а он такой специфический парень, что-то не то сказал, на что Арсений отреагировал. Бывает такое, что кто-то лишнее говорит, слишком много болтает, а кто-то более сдержан в высказываниях. Арсений – спокойный парень, и просто так бы он не полез.

– Насколько довольны игрой Грицюка в последних матчах?

– Очень доволен, как он играет. Шайба все время идет вперед, точные передачи, он бросает и борется. Видно, что он добавляет в понимании от игры к игре и что получает удовольствие от каждого матча. Я благодарен руководству «Нью-Джерси », что, как и обещали, ему дали шанс. Это самое важное для игрока.

– Как оцените игру другого вашего клиента, защитника «Филадельфии» Егора Замулы?

– Он пропустил несколько матчей, но в этой игре сыграл хорошо. «+5» – это хорошее значение при 14 игровых минутах. Посмотрим, как будет дальше, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.