Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й, Барков – 10-й

Никита Кучеров занял 5-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Sportsnet завершил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов лиги в сезоне-2025/26. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров сайта.

Места с 1-го по 10-е заняли следующие хоккеисты:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон »);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4. Кэйл Макар («Колорадо»);

5. Никита Кучеров («Тампа»);

6. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

7. Остон Мэттьюс («Торонто»);

8. Кирилл Капризов («Миннесота»);

9. Джек Айкел («Вегас»);

10. Александр Барков («Флорида»).

Кросби – 12-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Пастрняк – 11-й, Хеллибак – 14-й, Марнер – 17-й, Райнхарт – 18-й

Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й

Василевский – 31-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Бобровский – 35-й, Штюцле – 32-й, Бушар – 38-й, Слэвин – 40-й

Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й