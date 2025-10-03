  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й, Барков – 10-й
7

Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й, Барков – 10-й

Никита Кучеров занял 5-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Sportsnet завершил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов лиги в сезоне-2025/26. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров сайта.

Места с 1-го по 10-е заняли следующие хоккеисты:

1. Коннор МакдэвидЭдмонтон»);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4. Кэйл Макар («Колорадо»);

5. Никита Кучеров («Тампа»);

6. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

7. Остон Мэттьюс («Торонто»);

8. Кирилл Капризов («Миннесота»);

9. Джек Айкел («Вегас»);

10. Александр Барков («Флорида»).

Кросби – 12-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Пастрняк – 11-й, Хеллибак – 14-й, Марнер – 17-й, Райнхарт – 18-й

Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й

Василевский – 31-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Бобровский – 35-й, Штюцле – 32-й, Бушар – 38-й, Слэвин – 40-й

Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoНикита Кучеров
logoМиннесота
logoОстон Мэттьюс
logoДжек Айкел
logoКолорадо
рейтинги
logoАлександр Барков
logoНХЛ
logoКэйл Макар
logoТоронто
logoВегас
logoФлорида
logoЛеон Драйзайтль
logoКирилл Капризов
logoТампа-Бэй
logoВанкувер
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Макдэвид
logoКуинн Хьюз
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров набрал 0+3 в матче с «Флоридой» на предсезонке и стал 2-й звездой. Он провел на льду 17:11, в том числе 10:02 – в большинстве
6сегодня, 03:34
Самые большие контракты русских в истории НХЛ
181 октября, 09:52
Грошев и Трикозов забили по голу в матче «Тампы» и «Каролины» на предсезонке. У Кучерова – ассист при победной шайбе «Лайтнинг»
427 сентября, 03:10Видео
Главные новости
Радулова удалили до конца матча с «Авангардом» за неспортивное поведение
537 минут назадФото
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
23352 минуты назадLive
Кузнецов о контракте на 10 млн рублей с «Металлургом»: «Соскучился по дому, хотел быть рядом с родителями. От «Трактора» предложения так и не поступило»
10сегодня, 14:50
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
сегодня, 14:47
«Эдмонтон» продлил контракт с Кноблаухом на 3 года. Тренер вывел клуб в финал Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд
11сегодня, 14:24
Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»
18сегодня, 14:16
Кузнецов о «Металлурге»: «Разин многое подпитал у Белоусова, думаю. Прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя»
8сегодня, 13:14
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
5сегодня, 12:24
Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»
сегодня, 12:14
Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»
18сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Виктор Федоров дебютирует в 1-м звене «Торпедо» в матче с «Северсталью». У форварда 2+1 в 7 матчах в ВХЛ
7 минут назад
Первак о Ротенберге: «Руководителем футбольного «Динамо» не представляю. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Тренерская работа не увенчалась ничем»
818 минут назад
Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»
28 минут назад
Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»
54 минуты назад
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
11сегодня, 13:56
Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле люди в России доброжелательны»
сегодня, 13:37
Зарипов о Морозове в «Миротворце»: «Мы все работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь, сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
3сегодня, 13:26
Митякин о «Нефтехимике»: «Гришин – позитивный человек, просит нас приходить на тренировки с улыбками, наслаждаться процессом. Играем в свою игру, стараемся выигрывать в каждом матче»
1сегодня, 12:58
Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
сегодня, 12:36
Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»
1сегодня, 11:57