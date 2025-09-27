Грошев и Трикозов забили по голу в матче «Тампы» и «Каролины» на предсезонке. У Кучерова – ассист при победной шайбе «Лайтнинг»

Максим Грошев и Глеб Трикозов забросили по шайбе в матче «Тампы» и «Каролины».

Россияне отличились в игре между «Лайтнинг» и «Харрикейнс» (6:5) на предсезонке НХЛ .

23-летний Грошев (17:35, 2:57 – в меньшинстве, «+1») был заявлен за «Тампу » как защитник. Он также отметился 4 бросками в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

21-летний Трикозов (9:09, нейтральная полезность) выходил только в равных составах. У форварда «Каролины» 2 броска в створ и 2 блока.

Отметим, что за «Харрикейнс» также сыграл защитник Александр Никишин (21:49, 5:32 – в большинстве, 0:38 – в меньшинстве, полезность «минус 1»).

За «Лайтнинг» – форвард Никита Кучеров (17:34, 4:20 – в большинстве, полезность «минус 1»), ассистировавший Оливеру Бьоркстранду при победной шайбе в большинстве.