  Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й
Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й

Артемий Панарин занял 24-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров и журналистов сайта.

Места с 30-го по 21-е заняли следующие хоккеисты:

30. Брэндон Хэйгл, «Тампа-Бэй»;

29. Ник Сузуки, «Монреаль»;

28. Расмус Далин, «Баффало»;

27. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»;

26. Миро Хейсканен, «Даллас»;

25. Мэттью Ткачак, «Флорида»;

24. Артемий Панарин, «Рейнджерс»;

23. Брэди Ткачак, «Оттава»;

22. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй»;

21. Зак Веренски, «Коламбус».

Василевский – 31-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Бобровский – 35-й, Штюцле – 32-й, Бушар – 38-й, Слэвин – 40-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
