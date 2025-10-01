Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й
Артемий Панарин занял 24-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.
Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров и журналистов сайта.
Места с 30-го по 21-е заняли следующие хоккеисты:
30. Брэндон Хэйгл, «Тампа-Бэй»;
29. Ник Сузуки, «Монреаль»;
28. Расмус Далин, «Баффало»;
27. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»;
26. Миро Хейсканен, «Даллас»;
25. Мэттью Ткачак, «Флорида»;
24. Артемий Панарин, «Рейнджерс»;
23. Брэди Ткачак, «Оттава»;
22. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй»;
21. Зак Веренски, «Коламбус».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
