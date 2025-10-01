Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й

Артемий Панарин занял 24-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров и журналистов сайта.

Места с 30-го по 21-е заняли следующие хоккеисты:

30. Брэндон Хэйгл , «Тампа-Бэй»;

29. Ник Сузуки , «Монреаль»;

28. Расмус Далин , «Баффало»;

27. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс»;

26. Миро Хейсканен , «Даллас»;

25. Мэттью Ткачак , «Флорида»;

24. Артемий Панарин, «Рейнджерс»;

23. Брэди Ткачак , «Оттава»;

22. Виктор Хедман , «Тампа-Бэй»;

21. Зак Веренски , «Коламбус».

