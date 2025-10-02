Кросби – 12-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Пастрняк – 11-й, Хеллибак – 14-й, Марнер – 17-й, Райнхарт – 18-й
Сидни Кросби занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.
Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров и журналистов сайта.
Места с 20-го по 11-е заняли следующие хоккеисты:
20. Вильям Нюландер, «Торонто»;
19. Джек Хьюз, «Нью-Джерси»;
18. Сэм Райнхарт, «Флорида»;
17. Митч Марнер, «Вегас»;
16. Брэйден Пойнт, «Тампа-Бэй»;
15. Кайл Коннор, «Виннипег»;
14. Коннор Хеллибак, «Виннипег»;
13. Микко Рантанен, «Даллас»;
12. Сидни Кросби, «Питтсбург»;
11. Давид Пастрняк, «Бостон».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
