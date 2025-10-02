Кросби – 12-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Пастрняк – 11-й, Хеллибак – 14-й, Марнер – 17-й, Райнхарт – 18-й

Сидни Кросби занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров и журналистов сайта.

Места с 20-го по 11-е заняли следующие хоккеисты:

20. Вильям Нюландер , «Торонто»;

19. Джек Хьюз , «Нью-Джерси»;

18. Сэм Райнхарт , «Флорида»;

17. Митч Марнер , «Вегас»;

16. Брэйден Пойнт , «Тампа-Бэй»;

15. Кайл Коннор , «Виннипег»;

14. Коннор Хеллибак , «Виннипег»;

13. Микко Рантанен , «Даллас»;

12. Сидни Кросби , «Питтсбург»;

11. Давид Пастрняк , «Бостон».

Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й