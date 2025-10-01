  • Спортс
  Василевский – 31-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Бобровский – 35-й, Штюцле – 32-й, Бушар – 38-й, Слэвин – 40-й
Андрей Василевский занял 31-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.

Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне.

Места с 40-го по 31-е заняли следующие хоккеисты:

40. Джейккоб Слэвин, «Каролина»;

39. Джейк Сэндерсон, «Оттава»;

38. Эван Бушар, «Эдмонтон»;

37. Адам Фокс, «Рейнджерс»;

36. Марк Шайфли, «Виннипег»;

35. Сергей Бобровский, «Флорида»;

34. Джош Моррисси, «Виннипег»;

33. Себастьян Ахо, «Каролина»;

32. Тим Штюцле, «Оттава»;

31. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
