Василевский – 31-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Бобровский – 35-й, Штюцле – 32-й, Бушар – 38-й, Слэвин – 40-й
Андрей Василевский занял 31-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.
Sportsnet продолжил публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне.
Места с 40-го по 31-е заняли следующие хоккеисты:
40. Джейккоб Слэвин, «Каролина»;
39. Джейк Сэндерсон, «Оттава»;
38. Эван Бушар, «Эдмонтон»;
37. Адам Фокс, «Рейнджерс»;
36. Марк Шайфли, «Виннипег»;
35. Сергей Бобровский, «Флорида»;
34. Джош Моррисси, «Виннипег»;
33. Себастьян Ахо, «Каролина»;
32. Тим Штюцле, «Оттава»;
31. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй».
Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости