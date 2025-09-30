Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й
Александр Овечкин занял 44-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.
Sportsnet начал публиковать топ-50 хоккеистов лиги в предстоящем сезоне.
Места с 50-го по 41-е заняли следующие хоккеисты:
50. Лэйн Хатсон, «Монреаль»;
49. Джейк Генцел, «Тампа-Бэй»;
48. Томас Харли, «Даллас»;
47. Йеспер Братт, «Нью-Джерси»;
46. Джейк Эттинджер, «Даллас»;
45. Клейтон Келлер, «Юта»;
44. Александр Овечкин, «Вашингтон»;
43. Макклин Селебрини, «Сан-Хосе»;
42. Тейдж Томпсон, «Баффало»;
41. Роберт Томас, «Сент-Луис».
Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский – 44-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
