Кучеров набрал 0+3 в матче с «Флоридой» на предсезонке и стал 2-й звездой. Он провел на льду 17:11, в том числе 10:02 – в большинстве
Форвард «Тампы» трижды ассистировал партнерам в выставочном матче против «Пантерс» (5:2).
В том числе он помог Джейку Генцелу забросить победную шайбу в третьем периоде.
32-летний Кучеров (17:11, 10:02 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.
Россиянин отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.
