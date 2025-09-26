  • Спортс
  • У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)
4

У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)

У Саши Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе».

Ранее форвард подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом» после обмена из «Салавата Юлаева». Сообщалось, что «Шаркс» предлагали Хмелевски односторонний контракт.

«Стало известно, что никакого предложения от «Сан-Хосе» у хоккеиста не было. Самое интересное, что сам хоккеист даже не рассматривал вариант с отъездом.

Скорее, тут больше влияние и желание его агентов, которые хотели видеть нападающего исключительно в «Авангарде».

Как рассказывают источники нашего издания, сам Хмелевски не был настроен так категорически, его устраивал и вариант с «Ак Барсом», – заявляет «Бизнес Online».

Хмелевски прилетел в Казань на частном самолете «Татнефти». У «Ак Барса» истекало время на подписание контракта («Бизнес Online»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
