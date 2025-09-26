Хмелевски – болельщикам «Салавата»: «Уфа всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я желаю клубу всего наилучшего»

Саша Хмелевски обратился к болельщикам «Салавата» после обмена в «Ак Барс».

«Дорогая Уфа и весь Башкортостан! Хочу поблагодарить всех, кто был со мной на протяжении трех с лишним лет! Для меня было честью играть перед такими замечательными болельщиками!

Спасибо всем моим товарищам по команде, которые боролись плечом к плечу вместе со мной все это время; без вас, ребята, ничего бы не было.

Также хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что они воспитали меня как игрока и человека. Уфа всегда будет занимать особое место в моем сердце, я желаю клубу всего наилучшего», – написал Хмелевски в соцсети.

